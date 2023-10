Técnico do Vizela deixa elogios ao FC Porto, mas quer ganhar

O treinador do Vizela, Pablo Villar, considera que o FC Porto “é uma equipa pragmática e feita à medida do treinador”, mas garante que a sua equipa vai “fazer de tudo para ganhar”.

“Para mim o FC Porto é a equipa do campeonato que melhor compete, uma equipa pragmática que está feita à medida do treinador, é o treinador que está há mais tempo no mesmo clube. É a equipa que menos golos sofre, que tem muita segurança defensiva e depois no ataque é uma equipa muito boa nas bolas aéreas, muito boa nos remates e nos cruzamentos, é uma equipa muito forte como demonstrou na quarta-feira na Liga dos Campeões”, referiu Villar.

Em relação à partida europeia dos dragões, Pablo Villar garante que “os jogadores estão habitados a jogar dois jogos por semana (…) e nesse aspeto não espero um FC Porto cansado”.

O técnico espanhol destacou as boas exibições do Vizela contra Benfica e Sporting, que permitiram “coisas positivas”, mas deixaram visíveis “alguns erros”.

Quanto a tática, Villar dá receita: “Nós temos de jogar o nosso jogo, temos de desenvolver a parte defensiva para tratar de fechar a baliza e depois no ataque, por exemplo, o FC Porto é a 4.ª equipa mais ofensiva e nós somos a 5.ª, em termos de ocasiões criadas, cruzamentos, remates e é preciso dar continuidade a isso, porque vão chegar mais golos, mas temos que seguir focados em não conceder e fechar a baliza”.