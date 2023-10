Portimonense derrotou Estoril

O Portimonense regressou aos triunfos ao bater o Estoril, por 1-0, na nona jornada da I Liga, com os canarinhos a aumentarem a série de jogos sem vitórias no campeonato.

Em Portimão, o defesa brasileiro Pedrão marcou o único golo da partida, aos 31 minutos, que garantiu o regresso aos triunfos da equipa algarvia na I Liga, o primeiro em casa.

Com este resultado, o Portimonense está provisoriamente no nono lugar, com 11 pontos, enquanto o Estoril, que sofreu a terceira derrota seguida no campeonato e vai em sete jogos consecutivos sem vencer na prova, é 18.º e último, com apenas quatro.

Veja o resumo da partida: