Moreirense acentua crise do Arouca no regresso do campeonato

O Moreirense venceu no terreno do Arouca, por 1-0, esta sexta-feira, no jogo de abertura da nona jornada da I Liga.

O central Marcelo apontou, aos 39 minutos, na sequência de um canto, o único golo da partida, com que impôs aos arouquenses a quinta derrota consecutiva no campeonato.

Já os cónegos somaram o quarto jogo seguido sem perder.

A equipa de Rui Borges subiu, à condição, ao sétimo lugar, com 14 pontos, a dois da zona Europa. A de Daniel Ramos cai para o 16.º lugar, que obriga a disputar o "play-off" de manutenção, com seis pontos.