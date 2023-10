Com eficácia, Artur Jorge acredita que Braga pode vencer o Real Madrid

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, acredita que é possível fazer história e vencer o Real Madrid. Mas só se a equipa for eficaz em frente à baliza.

"É possível fazer história amanhã. A carga emocional destes desafios também me leva a apelar ao grupo a ter ambição. Acredito que vamos ter as nossas oportunidades, vai depender da eficácia ofensiva. Também será importante coletivamente trabalharmos com bloco defensivo muito forte, muita entre ajuda. É possível ferir este adversário e tentar surpreender", disse, em conferência de imprensa.

O Sporting de Braga perdeu o primeiro jogo, em casa, frente ao Nápoles, mas foi até à Alemanha bater o Union Berlim. Artur Jorge tem "boas memórias" das partidas.

"Conseguimos demonstrar qualidade individual e coletiva e dividimos cada um dos jogos. Estamos confiantes para amanhã", diz.

Artur Jorge vai contra a tendência e assume que o jogo com o Real Madrid não é "só mais um jogo": "É uma das melhores equipas do mundo, leva-nos a crer que estamos no caminho do sucesso."

"É um jogo muito especial. Até para o próprio clube, ficará marcado na história do Sporting de Braga. O favoritismo está no lado do adversário e temos de ter uma capacidade de desempenhar a missão com grande rigor para ter sucesso. Queremos ser competitivos e lutar em cada um dos jogos pela vitória", acrescenta.

O técnico minhoto acredita que entre Nápoles, Braga e Union Berlim, será decisivo quem conseguir tirar pontos ao Real Madrid.

"Acho que será um dos pontos que podem fazer a diferença no grupo, ainda que os confrontos diretos são muito importantes. Jogos com o Real podem fazer a diferença no final", sublinha.

Victor Gómez falhará o jogo por lesão, mas Artur Jorge não abre o jogo sobre a possibilidade de Vítor Carvalho repetir a adaptação à posição de lateral-direito, tal como aconteceu no jogo frente ao Rebordosa.

O Sporting de Braga-Real Madrid está marcado para terça-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.