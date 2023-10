Álvaro Djaló: "O Real Madrid não me assusta nada"

Álvaro Djaló não tem medo do Real Madrid. O avançado do Sporting de Braga tem sido um dos destaques e revelações da temporada - com sete golos e três assistências - e é o porta-voz da confiança dos minhotos.

"Vamos para este jogo como nos últimos dois, olhos nos olhos para tentar garantir os pontos. Não me assusta nada no Real Madrid. Há respeito, muito, mas medo não temos nenhum", disse.

O extremo nasceu em Madrid e assume que "sonha com a chamada à seleção". "Primeiro tenho de trabalhar diariamente para isso acontecer", acrescenta.

Djaló assume ainda que era adepto do Barcelona em criança, enquanto que o pai era "merengue". "Apoiava o Barça para picar o meu pai", revela.

O Sporting de Braga-Real Madrid está marcado para terça-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.