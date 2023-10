Alegados agressores de adeptos do Farense feridos estão em fuga

Dois adeptos do Farense forameste domingo agredidos em Vila Verde, no final do jogo com o Länk Vilaverdense, tendo sido transportados para o Hospital de Braga, revelou a GNR, acrescentando que os alegados agressores estão em fuga.

Após o final da partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, em que a equipa do Vilaverdense venceu, dois adeptos do Farense foram atacados "tendo sido assistidos no local e depois transferidos para o Hospital de Braga", contou à Lusa fonte da GNR, sublinhando tratarem-se de "dois feridos leves".

Já "os agressores suspeitos colocaram-se em fuga num automóvel", acrescentou a mesma fonte, indicando que até ao momento existem quatro suspeitos, mas "ainda sem certezas", uma vez que as investigações estão a decorrer.

Quando as autoridades policiais chegaram ao local, os desacatos já tinham ocorrido mas, segundo o Farense, os seus adeptos terão sido alvo de uma "emboscada" após o jogo com o Länk Vilaverdense, da Taça de Portugal.

"Sensivelmente meia hora após o fim do jogo e nas imediações do estádio municipal da Cruz do Reguengo, um grupo de adeptos do Farense, ao dirigirem-se ao autocarro que os transportaria de volta a Faro, foram emboscados por um grupo sensivelmente de 20 a 30 elementos, de rostos tapados e armados com cintos, paus e outros adereços que os agrediram barbaramente", lê-se na nota divulgada pelo clube de Faro.

O Länk Vilaverdense, da II Liga, venceu hoje em casa o primodivisionário Farense, por 3-2, e qualificou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.