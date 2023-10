Morreu Raul Machado, ex-jogador de Leixões e Benfica nos anos 60

Morreu Raul Machado, antigo jogador de Leixões e Benfica na década de 60.

O ex-defesa-central faleceu este domingo com 86 anos.

O jogador começou e terminou a carreira no Leixões, clube pelo qual levantou uma Taça de Portugal conquistada diante do FC Porto no estádio das Antas.

Já no Benfica esteve sete épocas, entre 1962 e 1969, fez 265 jogos de águia ao peito e venceu seis campeonatos e duas taças de Portugal. Esteve ainda em duas finais (perdidas) da Taça dos Clubes Campeões Europeus (1963 e 1965, contra Milan e Inter, respetivamente).

Raul Machado foi ainda 11 vezes internacional por Portugal.