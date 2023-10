Domingos Barros. “Vamos continuar a sonhar” com a Taça de Portugal, mas prioridade é o campeonato

O treinador Domingos Barros, teve uma estreia feliz no comando técnico do Paredes, logo vencendo uma equipa da I Liga na Taça de Portugal. No entanto, põe água na fervura lembrando que a prioridade é o Campeonato de Portugal e aí a situação está complicada.

Em declarações à Renascença, Domingos Barros, chegado segunda-feira ao clube, reconhece que este triunfo contra o Moreirense é “a melhor forma de estrearmos, não há dúvida”.

“Mas o nosso principal objetivo é o campeonato, aí é que estamos numa posição difícil e aí é que temos de trabalhar”, acrescentou.

Domingos Barros não tem dúvidas: “Hoje foi bom. A Taça dá sempre para sonhar e vamos continuar a sonhar”.

O técnico conta que entrou “na segunda-feira, aproveitámos tudo de bom que estava a ser feito pela equipa técnica anterior, pusemos o nosso cunho pessoal, sabíamos que havia qualidade na equipa e fomos felizes hoje”.

A tática está dada: “Desde o momento que entrámos, o importante era ganhar o jogo seguinte. Costuma-se dizer que uma vitória no domingo anterior é meia vitória no domingo seguinte e nós esperamos isso”.

“A Taça de Portugal é um sonho, queremos sempre competir, mas o nosso objetivo é o campeonato. Estamos numa posição muito frágil e temos de dar a volta”, reforça.

Para a próxima eliminatória, Domingos Barros deixa em aberto duas hipóteses: “Um dos três grandes, como é óbvio, e em casa. Não sendo um dos três grandes, uma equipa que nos permita 50% de probabilidade de passar”.

O Paredes derrotou o Moreirense, por 2-1, na terceira eliminatória da Taça de Portugal e é o primeiro “tomba-gigante” da prova na temporada 2023-24.

O clube está no 12.º lugar na Série B do Campeonato de Portugal.