Vítor Gamito. “Mais de metade do onze do FC Porto de hoje jogou contra o Barcelona”

O treinador do Vilar de Perdizes, Vítor Gamito, ficou satisfeito com a sua equipa, apesar da derrota contra o FC Porto para a Taça de Portugal.

“Sempre quisemos ser competitivos. Era um jogo em que sabíamos que íamos estar muito tempo na missão defensiva porque estávamos a jogar com uma das melhores equipas da Europa”, referiu.

O técnico acrescenta: “Na primeira parte, creio que não houve nenhum lance de perigo, para além do lance do golo não me lembro de mais nenhum”. Já a segunda parte foi mais difícil, acrescenta, devido à questão física.

Gamito lembra que “mais de metade do onze do FC Porto de hoje jogou contra o Barcelona e isso diz tudo sobre a qualidade da equipa.”

O FC Porto derrotou o Vilar de Perdizes, por 2-0, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.