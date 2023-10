Vilar de Perdizes-FC Porto é momento "histórico para uma aldeia perdida". A do padre Fontes

Falar de Vilar de Perdizes é falar do Padre Fontes. O conhecido pároco local, principal impulsionador do congresso de medicina popular, tem hoje 83 anos.

Nas horas que antecedem o jogo da equipa do Campeonato de Portugal com o FC Porto, para a Taça de Portugal, Bola Branca foi ouvi-lo sobre este momento que António Lourenço Fontes - o seu nome - classifica como "histórico e inédito" para uma "aldeia perdida em Trás-os-Montes".



Nestas declarações, o Padre Fontes só lamenta que o desafio aconteça "em Chaves e não em Vilar de Perdizes", em face da falta de condições do recinto da terra.

E "se me levarem, já que não conduzo, vou. E de cachecol do Vilar de Perdizes", promete, de seguida, com um sorriso.