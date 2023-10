Treinador do Lusitânia satisfeito com resposta frente ao Benfica

O treinador do Lusitânia ficou muito satisfeito com a resposta da sua equipa frente ao Benfica, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Os açorianos, que militam na quarta divisão, perderam por 4-1 com os campeões nacionais. No final, em declarações à Sport TV, Ricardo Pessoa enalteceu a exibição do Lusitânia, especialmente na primeira parte.