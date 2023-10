O Sp. Braga vence o Rebordosa, por 2-0, e segue em frente na Taça de Portugal.

Os golos dos arsenalistas foram apontados por Rony Lopes e Álvaro Djaló.

A equipa do Campeonato de Portugal, que não tinha perdido esta época, ainda tentou atacar e tem até um remate na barra dos guerreiros do Minho. No entanto, uma expulsão a abrir a segunda parte complicou.

No Braga destaque para o regresso à competição de Ricardo Horta.