Mais do que um jogo em Vilar de Perdizes

Mais do que um jogo. O Vilar de Perdizes acredita nas "hipóteses remotas" de eliminar o FC Porto da Taça de Portugal, sexta-feira, em Chaves. Todavia, o clube transmontano tem preocupações que vão para lá do desafio contra os dragões.

Em entrevista a Bola Branca, o presidente do emblema da Série A do Campeonato de Portugal lamenta que o Vilar de Perdizes se debata nesta altura com a continuidade no futebol sénior, em face da lacuna de infraestruturas.

"Como é que uma equipa pode aspirar a mais, se não tem nem sequer onde jogar? Onde é que iremos competir no próximo ano? Não iremos, porque está em cima da mesa, à data de hoje, a extinção da equipa sénior", questiona Márcio Rodrigues, igualmente antigo atleta do clube.

Chegados aqui, e ainda assim, o líder do Vilar de Perdizes garante que os seus jogadores darão uma boa réplica diante do detentor do troféu da "Prova Rainha". Nem que seja com "ajuda superior".

"Certamente que irão ser competitivos e haverá uma percentagem remota de continuarmos a fazer taça. E já pedimos, também, ajuda ao Padre Fontes", atira, sorrindo, numa alusão ao conhecido pároco local, principal impulsionador do designado Congresso de Medicina Popular.

O Vilar de Perdizes tem disputado os seus jogos na condição de visitado em casa emprestada em 2023/24 e o mesmo vai acontecer frente aos azuis e brancos. A falta de condições na terra para um desafio destes, mas, sobretudo, a receita que pode ser encaixada com a transferência do encontro para o municipal flaviense assim o impõem.

"Não temos capacidade para acolher este jogo e nós não vamos deixar de vender oito mil bilhetes para vender 300, só para termos o FC Porto em Vilar de Perdizes. A questão da receita é o mais importante e quem diga o contrário é hipócrita", finaliza o dirigente.