Liga e CIP na mesma equipa contra cortes no programa "Regressar"

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, mantém-se esperançoso em nova alteração ao programa "Regressar" que mitigue o corte nos benefícios fiscais previsto no Orçamento do Estado para 2024.

Os futuros beneficiários do programa, destinado a profissionais a trabalhar há cinco anos no estrangeiro, ficarão sujeitos a um teto máximo anual de 250 mil euros, quando até agora a tributação incidia sobre metade dos rendimentos auferidos em Portugal, independentemente do valor. Alteração que impediria, agora, atletas como Di María, Pepe, Bruma, Quaresma ou João Moutinho de voltar ao futebol português.



"O futebol usufruía dessa matéria, mas não era só o futebol. Outros setores de atividade e prestadores de serviços vão ser quartados portanto temos alguma esperança que ainda possa haver uma alteração", afirma Pedro Proença, esta quarta-feira, em conferência de imprensa após a Cimeira de Presidentes dos campeonatos profissionais de futebol.



O presidente da Liga realça, ainda, que apesar de ser "mais visível para os clubes grandes, que são os colhem mais desse quadro legal do programa 'Regressar'", os "clubes médios e pequenos "também têm muitos jogadores que vêm em final de carreira e aproveitam esse quadro legal".



CIP alinha-se com Liga Portugal