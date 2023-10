IVA do futebol. "Temos impostos de rico numa indústria pobre"

Os presidentes da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Tavares, e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, defendem que o IVA na bilhética do futebol deve ser reduzido.

O presidente da CIP participou na Cimeira de Presidentes, esta quarta-feira, evento em Coimbra organizado pela LPFP. No final, vincou que não se pode tributar neste setor “como se houvesse uma indústria rica”.

"É lamentável que a indústria do futebol seja a única penalizada com uma taxa de IVA de 23% na bilhética. Não há outro espetáculo de outra natureza tributado a 23% e isto não pode ser discriminatório para o futebol. Até porque é uma indústria com vários níveis, tem clubes com uma determinada capacidade mas outros que não a têm, não podemos tributar como se tivéssemos uma indústria rica. Continuamos a ter impostos de rico em indústrias que não são ricas", sublinhou.

Em 2019, o Governo reduziu o IVA para espetáculos culturais de 13 para 9%. No futebol, contudo, continua a 23%, a taxa máxima. O presidente da Liga Portugal revelou que os clubes profissionais querem o IVA a 6%.

"A questão do IVA é uma questão de plena justiça. O futebol é uma atividade de entretenimento e, como qualquer atividade de entretenimento viu, a determinada altura, a taxa do IVA sobre a bilhética reduzida da taxa máxima para a taxa mínima, também queremos que isso aconteça no futebol", assinalou Pedro Proença.