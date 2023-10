Presidente do Rebordosa avisa Braga. "Vão ter de suar a camisola"

"O Braga vai ter que suar a camisola" em Rebordosa para seguir em frente na Taça de Portugal.

A garantia é do presidente do clube do concelho de Paredes, que em declarações a Bola Branca lança a receção aos arsenalistas. O jogo, esta quinta-feira, inaugura a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

"O Braga vai ter que suar a camisola para passar. Aqui não há diferenças, lá por o Braga estar na I Liga e o Rebordosa estar no Campeonato de Portugal. Os jogadores não vão sentir isso. Vão sentir que são onze contra onze. E que o Rebordosa ganhe, é esse o meu sonho e o meu objetivo", afirma Joaquim Barbosa, que revela ter "aprendido" com os minhotos na organização do desafio.

Nos últimos dias, o clube da Série B do Campeonato de Portugal anunciou que iria receber o Sporting de Braga na sua própria casa: o Complexo Desportivo de Azevido.

O líder do emblema do quarto escalão do futebol nacional aguarda por uma festa com bancadas quase repletas.

"Teremos cerca de sete mil adeptos no estádio, não são mais por questões de segurança. Colocámos iluminação para a transmissão e os bilhetes são acessíveis, para as famílias. Estamos com a cidade e a Taça é uma festa", finaliza o dirigente.

O Rebordosa-Sporting de Braga joga-se esta quinta-feira, às 20h00.