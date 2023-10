Acionistas da SAD do Braga aprovam contas por unanimidade

Os acionistas da sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting de Braga aprovaram por unanimidade, esta terça-feira, o Relatório e Contas de 2022/23, que registou um resultado líquido positivo de 20,3 milhões de euros (ME).

Além do exercício da época passada, os acionistas, reunidos em assembleia geral (AG), aprovaram ainda por unanimidade todas as propostas apresentadas pela administração liderada por António Salvador no âmbito dos pontos da ordem de trabalhos, informaram os 'arsenalistas' no sítio oficial, numa nota do conselho de administração da sua SAD.

Destas propostas, destaca-se ainda o orçamento da presente temporada, do qual consta uma previsão de lucro de 9,2 ME.

Por proposta do fiscal único, foi também aprovado por unanimidade e com aclamação um voto de louvor ao conselho de administração da sociedade, “como reconhecimento dos êxitos financeiros e desportivos alcançados”.

O Sporting de Braga detém 36,99% das ações, a Qatar Sports Investment (entidade cujo beneficiário efetivo é o estado do Qatar) possui 29,60% (um aumento face aos 21,67 % com que entrou no capital social, no final de 2022) e a Sundown Investments (entidade cujo beneficiário efetivo é Iwan McOwens) tem 17,04%, estando ainda 16,37% espalhados na categoria “outros” acionistas.