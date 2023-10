Divulgação dos áudios dos árbitros é um "big brother de comunicação"

O programa de divulgação dos áudios das comunicações entre árbitros e videoárbitros "não está a passar a mensagem" e tornous-e num "Big Brother de comunicação".

Paulo Pereira, antigo árbitro e comentador de arbitragem da Renascença, acredita que "pelo eco do programa na comunicação social, percebe-se que o foco está no conteúdo dos diálogos e fala-se muito pouco se a decisão foi bem ou mal tomada, que é o importante".

No entendimento do VAR Bola Branca, a "mensagem está a perder-se, estamos a ter um big brother de comunicação. Não acrescenta valor, que é perceber as decisões dos árbitros".

Os áudios dos jogos do último mês da I Liga foram divulgados na noite de domingo, na Sport TV+ e com a presença do vice-presidente do Conselho de Arbitragem, João Ferreira. Paulo Pereira questiona ainda o "timing" da divulgação.

"Estivemos focados no Porto-Arouca, que foi no dia 3 de setembro. 45 dias depois do jogo acontecer. É uma situação que já deveria ter sido explicada há muito tempo e agora viemos desenterrar algo que não correu tão bem", atira.