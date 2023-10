Só uma alteração regulamentar para limitar recursos facilitará a justiça desportiva

O FC Porto vai recorrer do castigo de um jogo à porta fechada, devido aos acontecimentos no jogo com o Moreirense. Uma situação normal, que é utilizada pelos clubes para tentar inverter as decisões do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e com efeitos positivos, já que o TAD, na maioria das vezes, dá provimento aos recursos apresentados.

Perante o facto de os clubes profissionais poderem ser mais renitentes a essa alteração, Tiago Machado aponta a FPF com o local mais acertado para promover essa modificação regulamentar.

"Poderá ser mais viável na FPF, porque engloba todos os agentes do futebol. É evidente que os clubes não vão decidir contra si próprios. Mas a questão é a imagem que fica e os clubes têm de perceber uma coisa de uma vez por todas: se querem, de facto, a credibilidade do futebol, sujeito às regras, como se sujeitam todos os outros. Podemos alterar no sentido de permitir que as coisas sejam mais efetivas ou deixar como está. É óbvio que é muito mais confortável para os clubes a situação como está. Há uma decisão, há um recurso para o TAD, e o TAD altera", aponta.

Outra das possibilidades para alterar a aplicação dos castigos é a criação de um tribunal profissional para o desporto:

"Não me chocaria que se criasse um Tribunal de Desporto profissionalizado, à semelhança do que há noutros ordenamentos jurídicos. Esse Tribunal do Desporto que fosse efetivamente a instância rainha das decisões no âmbito desportivo, para que de facto se acabasse um pouco com esta panóplia de órgãos e de decisões que causa alguma confusão e alguma incerteza."