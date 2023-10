Marítimo nega interesse em Jorge Costa

O Marítimo não está interessado em contratar o treinador Jorge Costa. Em comunicado assinado pelo presidente Rui Fontes, o clube madeirense reforça a confiança no treinador Tulipa e nega as notícias recentes do interesse o técnico do Aves.

"A Marítimo da Madeira – Futebol, SAD – manifesta, através do seu Presidente Rui Fontes, a sua perplexidade perante “notícias” com uma agenda já não oculta que só visa desestabilizar a principal equipa do Marítimo. Estamos empenhados no regresso ao nosso lugar e os planos traçados no início desta temporada mantêm-se intactos", pode ler-se.

De acordo com "A Bola", a direção do Marítimo estaria desagradada com as exibições da equipa, principalmente nos Barreiros. Os madeirenses estão no segundo lugar do campeonato com 15 pontos, os mesmos do que o Santa Clara e Nacional e a quatro do líder Aves.

"Construímos uma equipa em simbiose com o Mister Tulipa, o treinador que escolhemos para nos devolver à I Liga. Tudo o que procura abalar o trabalho desenvolvido, dentro e fora de campo, não afecta – nem vai afectar – o compromisso inabalável que nos une", termina a nota.

Ao Jornal da Madeira, Rui Fontes desmentiu categoricamente o contacto com Jorge Costa: "Mentira, mentira. Alguém anda a querer tramar isto".