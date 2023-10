Vilar de Perdizes-FC Porto vai jogar-se em Chaves

O Vilar de Perdizes-FC Porto, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, vai ser disputado no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, segundo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

O clube de Montalegre não chegou a acordo com a Câmara Municipal para que a partida fosse realizada no Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira. A autarcia garante que colocou o recinto à disposição do Vilar de Perdizes, mas o clube exigiu "uma série de condições completamente despropositadas e de teor condenável".

O Vilar de Perdizes teria pedido à câmara que assumisse as obras no Campo Municipal da Lage, estádio do Vilar de Perdizes, para além de ceder o estádio municipal por um período de 20 anos.

Sem acordo, o jogo segue para Chaves, estádio habituado a receber jogos da I Liga. O Vilar de Perdizes já disputa os jogos do Campeonato de Portugal no centro de treinos do Desportivo de Chaves.

O jogo está marcado para as 20h45 do dia 20 de outubro, uma sexta-feira, com relato e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.