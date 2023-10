Álvaro Pacheco recebe reforço para o ataque do Vitória

O Vitória de Guimarães anunciou a contratação do avançado Clinton Udeh, que reforça o clube a custo zero.

O extremo de 21 anos rescindiu contrato com o Londrina, do Brasil, por ordenados em atraso e assina uma ligação de três temporadas no Minho, até 2026.

Segundo a nota oficial do clube, Udeh já está às ordens do treinador Álvaro Pacheco, que recebe mais um reforço para o ataque.

Udeh, nigeriano de 21 anos, terminou a formação no Londrina e estreou-se pela equipa principal na época passada. Foi titular em dois jogos da Série B e utilizado em outras 16 partidas. No total, marcou dois golos e uma assistência no campeonato.

A última partida do avançado foi a 29 de julho, o que significa que Udeh está fora de competição há cerca de dois meses e meio.