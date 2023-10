Paulo Sérgio. “Vários jogadores fizeram as primeiras fotografias no estádio do Dragão”

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, lamenta a forma como sofreram o golo e a inexperiência de muitos dos seus jogadores que estiveram este domingo no Dragão.

“Os primeiros 20 minutos das equipas grandes são sempre fortíssimos, estivemos bem defensivamente e há uma bola incrível, que bate num defesa, eu já estava de costas no banco e quando a bola entra fico surpreendido”, refere.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos algarvios acrescenta: “Depois [do golo] tentámos manter-nos no jogo, manter os equilíbrios, para podermos arriscar e tentar mais alguma coisa, mas é muito difícil na casa dos grandes e vários jogadores fizeram as primeiras fotografias no estádio do Dragão”.

“Tentámos, pressionámos, fomos arriscando, acho que calculámos bem os timings das substituições para criar as dificuldades que criámos no segundo tempo, pena foi não conseguirmos concretizar, mas sabemos bem as diferenças entre as duas equipas e tenho de dar os parabéns aos rapazes”, referiu.

Após a expulsão de David Carmo, central do FC Porto, o Portimonense tentou apertar em busca do empate. Apesar disso, reconhece que os dragões tiveram “mais ocasiões e bola”.

O FC Porto derrotou o Portimonense por 1-0.