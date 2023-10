Nota 3 para Nuno Almeida. “Contacto normal” entre Diogo Costa e Dener

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Nuno Almeida, árbitro do FC Porto – Portimonense, partida da jornada 8 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro não teve influência no resultado.

Na primeira parte, aos 11 minutos, Taremi cai na área, mas não há motivo para penálti.

Aos 18 minutos, a marcação de fora de jogo a Pepê foi imediata porque estava vários metros adiantado.

Aos 22 minutos, Baró gritou no chão e iludiu Nuno Almeida. Não há falta.

Aos 33 minutos, um dos lances que deixaram dúvidas. Segundo Paulo Pereira, há um choque entre Diogo Costa e Dener na área, mas é um “contacto normal”.

Aos 36 minutos, Jasper simula de forma grosseira e “deveria ter visto amarelo”.

Resumindo a primeira parte, Nuno Almeida “pouco concentrado”.

Já no segundo tempo, ao minuto 58, Evanilson reclama falta no meio-campo, mas não existiu, e até deu oportunidade para o Portimonense.

O segundo amarelo a David Carmo é “perfeitamente justo”.

O golo anulado a Toni Martinez, por dois centímetros, nada a dizer, são as linhas do VAR.

No inédito contacto de bola com a “spy cam”, não está previsto no protocolo, mas o VAR deveria ter aconselhado a visualizar o lance, se não tivesse havido fora de jogo. Resumindo o lance deveria ser anulado.

No balanço, o árbitro não teve influência no resultado, mas teve alguns erros e, por isso, nota 3.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Portimonense por 1-0.