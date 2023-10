Nota 2 para António Nobre. “Erro de arbitragem. Não há falta de Diomande”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 2 a António Nobre, árbitro do Sporting – Arouca, partida da jornada 8 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro estava a fazer uma boa atuação até “borrar a pintura” ao minuto 41 quando errou ao expulsar Diomande. “Há simulação do jogador do Arouca” e não há falta do central dos leões.

O primeiro amarelo a Diomande, aos 28 minutos, é justo por ter havido “brincadeira de meninos” com Mujica.

Edwards terá visto amarelo por palavras.

Já na segunda parte, aos 57 minutos, Trezza viu amarelo sem justificação.

Aos 64 minutos, Mujica choca com corpo de Gonçalo Inácio. Boa decisão não dar segundo amarelo ao avançado arouquense.

Aos 73 minutos, Gyokeres deveria ter visto amarelo após falta sobre Jason.

O segundo amarelo a Rafael Fernandes é justo.

O árbitro fez uma “má gestão disciplinar, mas tecnicamente não teve problemas”. Por isso, nota 2.

Dentro das quatro linhas, o Sporting derrotou o Arouca por 2-1.