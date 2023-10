Daniel Ramos. "Faltou-nos ambição para fazer história"

O treinador do Arouca, Daniel Ramos, lamenta que tenha faltado “ambição” à sua equipa para pontuar em Alvalade (2-1).

“Na primeira parte faltou-nos mais tranquilidade com bola, demos demasiado a bola ao Sporting, não conseguimos sair como queríamos. A perder 0-1, estava à espera de chegar ao intervalo para modificar algo, mas a expulsão deu-nos outro tipo de alento. Na segunda parte arriscámos mais para tentar chegar ao golo e conseguimos empatar, mas aí foi o que me desagradou, a falta de continuidade, parece que já chegava, mas não chegava, tínhamos de continuar agressivos e determinados e ir à procura do segundo golo porque nesse momento estávamos por cima. Faltou-nos essa ambição para fazer história e conseguir vencer aqui”, referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos arouquenses acrescenta: “Deixámos o Sporting crescer, embora também tenha sido normal a reação do Sporting. Depois de sofrermos o segundo golo tentámos novamente empatar, podíamos ter marcado, podíamos ter sofrido”.

“O fundamental foi depois do 1-1 a equipa não ter continuado a fazer o mesmo, embora o Sporting também tenha passado a arriscar mais», referiu.

O Arouca já não vence há algum tempo para o campeonato. Daniel Ramos comenta: “O calendário é o que é, queremos voltar às vitórias e cada jogo é uma oportunidade. Neste podíamos ter saído daqui com pontos, mas houve mérito do adversário e também demérito nosso”.

O Sporting venceu o Arouca, por 2-1.