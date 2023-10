Álvaro Pacheco estreia-se com vitória no Vitória

O Vitória Guimarães venceu em casa do Famalicão, por 3-1, em jogo da oitava jornada da I Liga, na estreia de Álvaro Pacheco no comando técnico da equipa vitoriana.

Os vimaranenses adiantaram-se cedo no marcador, logo aos 21 segundos, no que é golo mais rápido do presente campeonato, por intermédio de João Mendes, que bisou no encontro aos 45+4, tendo os famalicenses reduzido aos 63, por Otávio, já depois de Zaidou, aos 52, falhar uma grande penalidade.

Com este triunfo, o Vitória de Guimarães sobe ao quinto lugar do campeonato, com 16 pontos, enquanto o Famalicão conserva o sétimo posto, com 12.

Veja o resumo da partida: