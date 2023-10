Vasco Seabra. "Benfica teve duas oportunidades claras, nós tivemos três"

O treinador do Estoril, Vasco Seabra, elogia a sua equipa, apesar da derrota (1-0) conta o Benfica.

“Vou valorizar o grande jogo que fizemos. Estivemos a competir connosco, batemo-nos e criámos muitas oportunidades. Houve um crescimento muito grande na capacidade de fechar espaços, na intensidade e na agressividade. Por isso, tenho um orgulho muito grande”, referiu.

Vasco Seabra não tem dúvidas: “Sentimos que os resultados que tanto queremos atingir, vão ser atingidos perante esta qualidade individual e coletiva e atitude competitiva que este plantel tem”.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos canarinhos lembra: “Jogámos contra o campeão nacional. O Benfica teve duas oportunidades claras, nós tivemos três. Alternámos bem as zonas de pressão, tivemos qualidade com bola e nas transições. Temos de estar satisfeitos sabendo que as coisas vão correr bem no final”.

O Estoril é atualmente o lanterna vermelha do campeonato. Vasco Seabra acredita na recuperação: “Obviamente que queremos muito ganhar e pontuar, mas sabemos que há algo que nos leva a isso: temos de competir connosco mesmos e cada um tem de acabar sem uma gota de suor por dar. Temos uma ambição muito grande para continuar a crescer”.

O Benfica derrotou o Estoril, por 1-0, com golo de António Silva, aos 93 minutos.