Braga ganha com golos nos descontos

O Sp. Braga venceu o Rio Ave, por 2-1, na oitava jornada da I Liga. Os arsenalistas deram a volta ao resultado com dois golos nos descontos.

Em Braga, o Rio Ave adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, por intermédio do avançado colombiano Leonardo Ruiz, mas os bracarenses deram a volta ao resultado com golos do francês Simon Banza, aos 90+1, e do espanhol Abel Ruiz, aos 90+6.

Os vilacondenses tiveram ainda um golo anulado, por fora de jogo, que daria o 0-2.

Com este resultado, o Sp. Braga soma a quarta vitória consecutiva, três no campeonato e uma na Liga dos Campeões, e sobe ao terceiro lugar, com 16 pontos, os mesmos do FC Porto, que é quarto, mas tem menos um jogo, enquanto o Rio Ave somou a terceira derrota consecutiva e é 17.º, com cinco pontos.

Veja o resumo da partida: