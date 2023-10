Vasco Seabra não pensa em orçamentos antes de defrontar o Benfica

Vasco Seabra, treinador do Estoril Praia, ignora a diferença de orçamentos para o Benfica porque o objetivo é só focar no jogo e na forma como anular as águias.

Em conferência de imprensa, Vasco Seabra garante que "olha para os desafios do ponto de vista da competitividade interna e a capacidade de nos superarmos a nós mesmos".

"Não falamos de orçamentos dos adversários, não é importante para nós percebermos se os adversários têm 200 milhões, ou 5 milhões, ou 3 milhões. Sabemos que vamos ter de jogar contra um adversário e o adversário tem diferentes alternativas e diferentes jogadores, todos eles com qualidade nas mesmas posições. Por isso, só olhamos para o jogo", afirma.

O novo técnico do Estoril, que substituiu Álvaro Pacheco, não espera o Benfica fragilizado pela derrota na Liga dos Campeões.

"Espero um Benfica mais idêntico ao que tem sido o campeonato, não vou esconder isso. Apesar das características individuais dos jogadores mudarem um pouco o que são os movimentos ou os lugares onde solicitam a bola, em termos globais penso que o jogo do Benfica manter-se-á", atira.

Para surpreender as águias, o Estoril procurará ser "uma equipa capaz, coesa, que consiga anular o jogo interior do Benfica, que naturalmente é uma equipa muito forte sempre a procurar esse jogo interior, e convidarmos a determinados lugares para podermos pressionar e sermos fortes nos momentos em que fazemos essa pressão. Naturalmente, tentaremos também ter bola, roubarmos bola ao Benfica para a termos".

O Estoril-Benfica joga-se este sábado, às 20h30, no Estádio António Coimbra da Mota, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.