Golo de Bruma eleito o melhor da semana da Liga dos Campeões

O golo de Bruma, em casa do Union Berlim, foi eleito o melhor da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O internacional português apontou o golo do empate, aos 51 minutos, com um grande remate ao ângulo de fora da área. Bruma é uma das figuras do Sporting de Braga, com seis golos e duas assistências esta temporada.

Bruma superou a concorrência de Julian Álvarez, do Manchester City, que marcou também um golo colocado ao ângulo frente ao RB Leipzig, tal como Fabian Schar, do Newcastle, contra o Paris Saint-Germain.

O quarto e último nomeado é o inglês Jude Bellingham, com uma jogada individual frente ao Nápoles, em Itália.

Bruma espera ouvir o seu nome, esta sexta-feira, na convocatória de Roberto Martínez para a seleção nacional. Assim o disse Catió Baldé, empresário do internacional português, em entrevista a Bola BrancaBola Branca: "Estamos na expectativa, porque o Bruma ainda continua a sonhar, o Bruma ainda acredita, o Bruma quer ir à seleção."

Roberto Martínez anuncia os convocados da seleção portuguesa para os duelos com Eslováquia e Bósnia-Herzegovina, de apuramento para o Euro 2024, na sexta-feira, às 12h30.