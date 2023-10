Artur Jorge. “Temos de olhar para o Rio Ave com toda a seriedade”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, não deixa dúvidas: “Temos de nos colocar no lugar certo e olhar para o Rio Ave com toda a seriedade”.

“Não podemos escolher jogos para uma abordagem mais séria. Fizemos coisas muito boas, mas temos potencial para fazer mais, crescer e evoluir. Bem como deixar de cometer erros que temos cometido”, referiu.

O técnico dos arsenalistas deixa elogios ao Rio Ave: "É uma das boas equipas da Liga, tem cinco pontos, mas fez mais do que os pontos refletem. Temos de ter o máximo respeito e atenção para sermos mais fortes".

Questionado sobre os golos sofridos pela equipa, Artur Jorge desvaloriza: "Já falei sem pudor da questão defensiva, não é justo falar mais individualmente ou sectorialmente. É ver os nossos principais adversários e os golos que já sofreram e os clean sheets que conseguiram. Percebe-se que a diferença não é assim tão grande. Acontece a todos, não há qualquer crise".

O Sp. Braga – Rio Ave está marcado para este sábado, a partir das 18h00.