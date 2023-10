Qatar aumenta participação na SAD do Sporting de Braga

O fundo de investimento do Qatar aumentou a sua participação na SAD do Sporting de Braga para 29,60%.



De acordo com o Relatório e Contas do clube citado no jornal "O Minho", a Qatar Sports Investments (QSI) aumentou a sua participação inicial de 21,67%, anunciado em outubro do ano passado, para 29,60%.

O Sporting de Braga clube continua a ser o acionista com maior participação, com 36,99%. Segundo a publicação, terão sido sócios em nome individual a vender as suas participações ao fundo que também detém o Paris Saint-Germain.

A Sundown Investments Limited é o terceiro maior acionista da SAD minhota com 17,04%

O Qatar Sports Investments é o grupo de investimento do próprio governo qatari, que detém a totalidade do Paris Saint-Germain. A entrada do Qatar no desporto recebeu largas críticas de "sportswashing", ou seja, a utilização do desporto para melhorar a reputação de alguma organização ou governo.

O grupo que é liderado por Nasser Al-Khelaïfi detém o PSG, o Eupen da Bélgica e uma percentagem do capital do Sporting de Braga.

Nasser Al-Khelaïfi esteve recentemente em Portugal, em setembro, para a inauguração da cidade desportiva do clube.



A entrada do fundo de investimento do Qatar mereceu críticas dos adeptos. Durante um empate a 3-3 diante do Union Saint Gilloise para a Liga Europa da época passada, os adeptos minhotos exibiram uma tarja onde se lia “esclavagistas qataris não são bem-vindos”.