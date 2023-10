Petit assume dificuldades em lidar com semana conturbada no Boavista

O treinador Petit reconheceu ter sido complicado lidar com uma semana conturbada no Boavista, após as exigências salariais de médicos e funcionários do clube da I Liga de futebol terem levado ao cancelamento de dois treinos.

Só podemos controlar o treino e a evolução constante [dos jogadores]. Depois do último jogo, queríamos fazer um treino, visto que esta semana é mais curta e precisávamos de recuperar os jogadores, mas não houve. No dia seguinte, já nos preparámos da melhor maneira para defrontar o Moreirense. É claro que isto não nos passa completamente ao lado, mas estamos aqui para trabalhar", admitiu o técnico, em conferência de imprensa.

Os 'axadrezados' voltaram a treinar com normalidade na segunda-feira, na sequência de dois dias agitados, que ficaram marcados pela ausência de aprontos nas horas prévias e subsequentes ao empate na receção ao Famalicão (2-2), no sábado, da sétima jornada, com a SAD a repor os ordenados dos médicos e a liquidar dois meses aos funcionários.

O conjunto de Petit deu a volta ao golo inaugural dos minhotos nesse jogo e esteve perto de regressar aos êxitos, mas deixou-se empatar no período de compensação e falhou o acesso ao pódio do campeonato, que até já liderou nas segunda, quarta e quinta rondas.

"Analisámos e corrigimos as coisas em que não estivemos bem, mas os jogadores estão focados e sabem aquilo que queremos. São adversidades, que fazem parte do processo desta equipa e acontecem nos jogos. Agora, há que seguir em frente, porque queremos muito ir à procura dos três pontos. Temos 14, mas queremos chegar aos 17", observou.

O Boavista vai visitar o Moreirense, recém-promovido e campeão em título da II Liga, na sexta-feira, no encontro de abertura da oitava jornada da prova, esperando um opositor galvanizado pelos resultados recentes, mas evitará "mudar muito a sua forma de jogar".

"O Moreirense está a fazer um excelente início de campeonato. Só teve derrotas contra Sporting de Braga, Sporting e FC Porto, vem de duas vitórias e não tem sofrido golos. É uma equipa de qualidade e com processos bem definidos, que se organiza em termos ofensivos num '4-3-3' e a nível defensivo num '4-4-2'. Vai mostrando futebol apoiado na frente, mas, muitas vezes, parte o jogo e tem futebolistas fortes nas transições", avaliou.

Com César, Luís Pires, Pedro Malheiro, Ibrahima Camará e Júlio Dabó lesionados, Petit deverá devolver ao 'onze' inicial o capitão Sebastián Pérez, que cumpriu suspensão face ao Famalicão, num embate em que Tiago Morais foi expulso com duplo cartão amarelo.

"Modificações nos flancos? Atrapalham, porque os atletas são diferentes. Perdemos dois extremos no mercado e ficámos só com Salvador Agra, Tiago Morais e Bruno Lourenço. Não tendo o Pedro Malheiro [no lugar de ala direito], optámos por Salvador Agra ou Luís Santos. Temos de efetuar alguns ajustes, mas queria ter todos os jogadores disponíveis, sendo que quem começou a época [como titular] estava num bom momento. Adaptámo-nos, não nos queixámos e procurámos sempre as soluções em cada posição", lembrou.

O Boavista, quarto classificado, com 14 pontos, visitará o Moreirense, oitavo, com 10, na sexta-feira, a partir das 20:15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em duelo arbitrado por David Rafael Silva, da associação do Porto.