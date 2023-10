Boavista e LANK Vilaverdense comprovam pagamento de ordenados em atraso

A Liga de Clubes anunciou que Boavista e LANK Vilaverdense comprovaram o pagamento dos ordenados de jogadores e treinadores nos meses de maio, junho, julho e agosto.

Deste modo, as duas Sociedades Desportivas passam a ter a sua situação regularizada, o que faz com que "todos os emblemas da Liga Portugal Betclic e da Liga Portugal SABSEG tenham demonstrado o rigoroso cumprimento das suas obrigações salariais, dentro dos prazos regulamentados", segundo a nota.



O caso do Boavista foi mais complicado, com funcionários do clube a obrigarem ao cancelamento do treino.

Fonte ligada ao processo confirmou à agência Lusa que os funcionários se escusaram a abrir as portas das instalações do emblema axadrezado no final da semana passada, impossibilitando o conjunto treinado por Petit de aceder ao relvado contíguo ao recinto, local onde costuma treinar.



No sábado, a administração da Boavista SAD tinha liquidado os vencimentos em atraso solicitados pelos profissionais do departamento médico do clube, cuja indisponibilidade conduziu ao cancelamento do apronto nas horas prévias à receção ao Famalicão (2-2).

Além de Petit, o presidente dos axadrezados, Vítor Murta, reconheceu recentemente a existência de salários em atraso na estrutura do emblema portuense, que até esteve impedido pela FIFA de inscrever novos futebolistas na janela de transferências de verão.



Oficializado na terça-feira como reforço do QPR, do escalão secundário inglês, o defesa norte-americano Reggie Cannon tinha rescindido de forma unilateral com o Boavista em junho, alegando ordenados em atraso, com o processo a seguir para a FIFA e para os tribunais comuns, que irão deliberar sobre a justa causa e uma eventual indemnização.