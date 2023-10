Álvaro Pacheco e os adeptos. “A vossa paixão será o nosso combustível”

O novo treinador do Vitória Guimarães, Álvaro Pacheco, recorreu às redes sociais para se apresentar aos adeptos.

“É uma honra e uma grande responsabilidade assumir o papel de treinador do Vitória Sport Clube. A vossa paixão será o nosso combustível para alcançar grandes feitos. Acreditamos numa abordagem de futebol positivo e apaixonante, e a vossa exigência é a motivação que precisamos. Contamos com o vosso apoio incondicional para honrar este símbolo e lutar por cada ponto. Força Vitória!”, escreveu o técnico no Instagram.