Bruma espera receber chamada de Martínez para a seleção

"¿Hola, Bruma? Estás convocado." É esta a chamada de Roberto Martínez que o avançado espera receber, depois de uma grande exibição pelo Sporting de Braga, com um golaço e uma assistência, pela qual foi eleito, pela Renascença, o melhor em campo da reviravolta em Berlim.

Assim o diz Catió Baldé, empresário do internacional português, em entrevista a Bola Branca: "Estamos na expectativa, porque o Bruma ainda continua a sonhar, o Bruma ainda acredita, o Bruma quer ir à seleção."

"A maior ambição do Bruma, neste momento, é ser chamado à seleção nacional. Eu acredito na justeza dos homens, eu acredito no critério para ser escolhido para a seleção. Se esse critério prevalecer, não digo que o Bruma está lá, mas acredito e espero, realmente, que esteja com um pé, muito próximo da seleção nacional", acrescenta o agente.