Paulo Turra despedido do Vitória. Álvaro Pacheco deverá ser o sucessor

Álvaro Pacheco deverá ser o novo treinador do Vitória de Guimarães, dando-se a saída de Paulo Turrado comando técnico, segundo o jornal "O Jogo".

O treinador português é a solução da direção de António Miguel Cardoso, depois de ter saído do Estoril no final da sexta jornada.

Antes disso, destacou-se pelas épocas à frente do Vizela.

Já Paulo Turra deixa o Vitória após seis jogos e sai imediatamente após a vitória frente, curiosamente, ao Estoril Praia. Ainda não é conhecido o motivo da saída.

Turra chegou ao clube minhoto a 21 de agosto e sucedeu a Moreno. Tinha contrato válido por mais duas épocas e meia, até 2026. O Vitória de Guimarães procura agora o terceiro treinador da temporada.

O Vitória de Guimarães está no sexto lugar da tabela com 13 pontos somados, os mesmos que o Sporting de Braga, a um do Boavista e a três do FC Porto.

[Notícia atualizada às 23h50]