Artur Jorge "muito contente" com a vitória do Braga, mas sem tirar os pés do chão

Artur Jorge ficou feliz com a vitória do Sporting de Braga no terreno do Union de Berlim, por 3-2, na segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões. No entanto, avisa que ainda nada está conquistado.

Os arsenalistas operaram a reviravolta na Alemanha, depois de terem estado a perder por 2-0. No final da partida, o treinador destaca "a força emocional da equipa para poder virar o resultado".

"A vitória deixa-me muito contente, mas não me tira os pés do chão. Temos de ter equilíbrio, saber que estamos num grupo com Nápoles e Real Madrid. Não saíamos da nossa realidade. Faltam quatro jogos, veremos o que somos capazes de fazer", declara.

Artur Jorge assume que, na primeira parte, só estatisticamente é que o Braga conseguiu ter o domínio do jogo: "Por erros nossos, permitimos ao adversário chegar a uma vantagem de 2-0."

"Depois, fomos capazes de ir em busca do resultado que queríamos e acabámos por conseguir, com muita justiça, frente a um adversário difícil e num ambiente adverso", enaltece.

O Sporting de Braga chegou aos três pontos no grupo C e igualou, à condição, os líderes Nápoles e Real Madrid, que se defrontam nesta jornada. Na próxima, a equipa portuguesa recebe os espanhóis.