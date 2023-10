Três golos em quatro minutos decidem o Penafiel-Nacional

O Nacional goleou, ao final da tarde desta segunda-feira, na visita ao Penafiel, por 4-1, no dia do encerramento da sexta jornada da II Liga.

A equipa do norte do país entrou melhor. André Silva abriu o marcador logo aos 2 minutos de jogo, mas a vantagem durou pouco e jogo decidiu-se num espaço de quatro minutos.

Carlos Daniel empatou aos 16, Witi fez a reviravolta aos 18 minutos e Jesús Ramírez fez o terceiro à passagem do minuto 20. Três golos de rajada que decidiram a partida.

Já na segunda parte, Danilovic ainda fez o quarto para a equipa orientada por Tiago Margarido, de penálti, aos 61 minutos.

Com este resultado, o Nacional soma a quarta vitória consecutiva e sobe ao quarto lugar da tabela classificativa, com 12 pontos, os mesmos do que o Santa Clara e Marítimo.

Já o Penafiel vive um momento conturbado. A equipa de Hélder Cristóvão vai para o sexto jogo seguido sem vencer e fica no 14.º posto, com 5 pontos, os mesmos que o Belenenses e Leixões.