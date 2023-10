Gil Vicente bate Casa Pia em jogo com dois golos e uma expulsão

O Gil Vicente encerrou a 7.ª jornada da I Liga com uma vitória, por 2-0, na receção ao Casa Pia.

O jogo foi dividido até ao momento da expulsão no lado do Casa Pia. Aos 57 minutos, Pablo Roberto viu o cartão vermelho direto por pisar a canela de Gabriel Pereira.

A expulsão desequilibrou a partida e o golo do Gil chegou rapidamente. Zé Carlos marcou o seu primeiro golo na I Liga aos 61 minutos, com assistência de Félix Correia.

Aos 75 minutos, Depú cabeceou um cruzamento de Fujimoto para golo, mas o VAR anulou o golo por fora de jogo de sete centímetros. A mesma dupla voltou a combinar, desta vez com sucesso definitivo, três minutos depois. O angolano marcou pelo terceiro jogo consecutivo.

Com este resultado, o Gil volta às vitórias após a derrota no Estádio do Dragão e sobe ao nono lugar da tabela, com os mesmos nove pontos do Casa Pia, que é décimo.