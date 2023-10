D. Chaves ganha em Arouca e consegue primeira vitória da temporada

O D. Chaves conseguiu a primeira vitória da temporada, ao impor-se por 2-0 na visita ao Arouca, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol.

Héctor, aos 53 minutos, de grande penalidade, e João Correia, aos 85, marcaram os golos dos transmontanos, que não tinham alcançado qualquer triunfo nas primeiras sete partidas oficiais na época (seis no campeonato e uma na Taça da Liga).

Os arouquenses estavam reduzidos a 10 elementos desde os 45+3, por expulsão de David Simão.

O D. Chaves, com quatro pontos, mantém-se na 18.ª e última posição, em igualdade com o Estoril, que este domingo visita o Vitória de Guimarães, enquanto o Arouca, que averbou a terceira derrota seguida, é 13.º, com seis.

