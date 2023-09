Nota 2 para Luís Godinho. "Gonçalo Silva mal expulso, Hjulmand tempo de mais em campo"

Helder

30 set, 2023 Caldas 22:31

Ler e principalmente ouvir as apreciações do ''insuspeito especialista'' da RR ao longo dos anos, principalmente sobre alguns clubes torna-se difícil e desinteressante! Sobre a expulsão do jogador do Farense e a avaliação que o ''especialista'' faz ao intervalo do jogo é de fato um exercício que nem o melhor ginasta do mundo conseguiria fazer. O ''especialista'' até referiu em direto que o guarda redes defenderia a bola com toda a certeza. Meus caros da RR, haja pelo menos competência em quem faz estas analises.