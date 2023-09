Boavista e Famalicão empatam

O Boavista empatou em casa com o Famalicão (2-2), em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, atrasando-se na luta pelos lugares cimeiros.

Jhonder Cadiz (12) adiantou os minhotos, de penálti, com Reisinho (44) e Salvador Agra (69) a conseguirem a reviravolta para os “axadrezados”, antes de Justin de Haas (90+3) empatar nos descontos.

Após um encontro em que ambas as equipas terminaram com 10 jogadores - Cadiz (69) e Tiago Morais (79) foram expulsos -, o Boavista passa a somar 14 pontos, a quatro do líder Benfica, e a dois de Sporting e FC Porto, enquanto o Famalicão é sexto, com 12.

Veja o resumo da partida: