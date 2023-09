Farense quer afundar o Sporting no "inferno" do São Luís

O treinador do Farense quer mostrar a um Sporting que "dá gosto ver jogar", no sábado, o calor que faz no "inferno" do Estádio de São Luís.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, de antevisão da receção ao líder do campeonato, a contar para a jornada 7, José Mota lembra que o Farense tem três vitórias nos últimos três jogos em casa - incluindo uma goleada(5-0) ao Chaves e um 3-1 ao Braga - e quer continuar assim.

“As características do [Estádio de] São Luís são para levarmos muito a sério. Muitas vezes dizemos que as tradições já não são o que eram, mas queremos que estas tradições se mantenham. Dá muito trabalho aos clubes ter a mística, ter os conhecimentos, perceber o que é o passado do clube. Nós tentámos interpretar isso, saber o que era o ‘inferno’ do São Luís e o que vamos tentar, contra um grande adversário [Sporting], é potencializar essas características que o Farense tem”, afirma.

"Esta equipa do Sporting dá gosto ver jogar"

José Mota espera que os adeptos do Farense deixem os jogadores "mais confortáveis" perante um Sporting com "excelentes dinâmicas" e que "tem vindo a ser trabalhado há três anos" pelo mesmo treinador:

“O Ruben Amorim implementou um modelo de jogo em que os jogadores se adaptam de forma muito fácil. Têm tido excelentes prestações, têm jogadores com um conhecimento maior da Liga, as contratações têm sido muito baseadas em atletas da nossa Liga e com grande potencial. Realmente, esta equipa do Sporting dá gosto ver jogar.”

Ainda assim, a intenção do Farense é "estar num momento muito bom" e, por isso, lutará pelos três pontos. Para tal, "é preciso estar muito concentrados, muito determinados, muito ambiciosos".

"A equipa foi trabalhada com o mesmo afinco e concentração de outros jogos, e penso que vamos dar uma boa resposta”, afiança José Mota.

O Farense, 11.º classificado, com seis pontos, recebe o Sporting, que partilha a liderança da Liga com o FC Porto, ambos com 16 pontos, em jogo marcado para sábado, às 20h30, no Estádio de São Luís. Terá relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.