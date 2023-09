Presidente da Câmara admite vender Estádio Municipal ao Sp. Braga

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, manifesta o desejo de vender o Estádio Municipal, desde que seja "por um valor justo".

Em entrevista à Rádio Universidade do Minho, Ricardo Rio confirma que já manteve contactos com o clube e com o QSI, novo acionista dos arsenalistas e dono do PSG.

"Não há um valor fechado, mas o município tem tido alguns contactos com a administração do Sp. Braga, inclusivamente com o novo acionista. O diálogo abriu-se, portanto agora vamos acautelar essa possibilidade fazendo formalmente uma avaliação daquilo que poderá ser o valor pelo qual o estádio poderá ser alienado", revelou.

Apesar disso, Rio lembra que a Pedreira custou 200 milhões de euros.

"O estádio só faz sentido ser utilizado pelo Sp. Braga. Não pretendo exigir os 200 milhões de euros que foram investidos neste equipamento, mas obviamente um valor que permita ressarcir a Câmara Municipal e, por exemplo, viabilizar outros projetos, incluindo a própria reabilitação do Estádio 1º de Maio que também por força destes anos de abandono, acabou por sofrer uma degradação muito acelerada".