Braga tenta recuperar terreno na Amadora na abertura da jornada 7

Estrela da Amadora e Sporting de Braga abrem a sétima jornada da I Liga, às 20h15 desta quinta-feira, no Estádio José Gomes, em ronda de clássico.

Oo Braga ocupa a sexta posição, com dez pontos, menos seis que os líderes Sporting e FC Porto, e o Estrela da Amadora a 13.ª, com cinco. As equipas defrontam-se na Reboleira após alcançarem resultados distintos na ronda anterior.

O Braga goleou em casa o anterior líder do campeonato Boavista (4-1), enquanto o Estrela da Amadora cedeu um empate 2-2 na deslocação ao lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, que somou assim o primeiro ponto, num jogo em que esteve a vencer por 2-0.

A formação arsenalista pretende dar continuidade, frente ao Estrela, à exibição e ao resultado com o Boavista, para transmitir a confiança necessária para o encontro de terça-feira com o Union Berlim, na Alemanha, relativo à segunda jornada da Liga dos Campeões.

Além disso, há clássico, entre Benfica - terceiro, com 15 pontos - e FC Porto - segundo, com 16 -, na Luz, nesta jornada 7, pelo que os rivais estarão à espreita de ganhar dois pontos a ambos ou três a um deles. O Braga pode, assim, reaproximar-se do topo da tabela.

O Estrela da Amadora, que esta temporada regressou à I Liga, ainda só venceu um jogo, em casa com o Estoril Praia (2-1). Tem como missão somar pontos frente ao Braga, para evitar correr o risco de cair em zona de despromoção.

O emblema da Amadora está em igualdade pontual com Portimonense (14.º), Vizela (15.º) e Rio Ave (16.º), este último já na antepenúltima posição de disputa das eliminatórias de descida. Estoril é 17.º, com quatro, e Chaves é 18.º, com um.