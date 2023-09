O Sp. Farense venceu o Tondela (1-0), no arranque do Grupo C da Taça da Liga de futebol.

O único golo da partida foi apontado por Zé Luís, internacional cabo-verdiano, que se estreou a titular pelos algarvios.

Os algarvios ficaram reduzidos a 10 desde o minuto 47 minutos, por expulsão de Vítor Gonçalves.

O Tondela ainda desperdiçou algumas oportunidades, incluindo uma grande penalidade, e uma chance já nos descontos.