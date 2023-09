Quem sabe, seja o dia do Lusitânia. Taça é isso mesmo: a entrega, o suor, o agigantar dos mais pequenos e, quem sabe, a surpresa. No caso do Sport Club Lusitânia, o adversário na 3ª eliminatória da Taça de Portugal é nada menos que o Sport Lisboa e Benfica, campeão nacional, que já esta época derrotou na supertaça, o FC Porto, atual detentor da Taça.

“É um sorteio que muito nos agrada. A festa da taça vem até aos Açores, à Ilha Terceira. Tal como o nosso treinador tinha dito após passarmos a anterior eliminatória, um dos objetivos que tínhamos para podermos desfrutar da festa era apanharmos aqui uma equipa grande e, calhou-nos, com muito gosto, o Benfica” declara à Renascença o presidente do SC Lusitânia, Luís Paulo Carneiro.

“As expetativas são iguais às dos outros jogos. Em primeiro lugar, entrar em campo com o objetivo de respeitar esta instituição centenária que é o Sport Club Lusitânia e depois, dentro de campo, jogarmos com prazer e obviamente com o objetivo de termos o melhor desempenho possível” diz o dirigente açoriano, antes de admitir que derrotar o Benfica é possível.

“Claro que sim, é a festa da taça. Não seria a primeira nem a última vez que existiriam surpresas e temos plena confiança de que iremos dignificar a camisa do Sport Club Lusitânia. Quem sabe seja o dia do Lusitânia”, declara.

Nesta entrevista a Bola Branca, o presidente do SC Lusitânia revele que a receção ao Benfica, para a Taça de Portugal, não será no habitual campo de jogos de São Mateus da Calheta, mas sim no estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo, com capacidade para 7 mil espetadores.

Há 60 anos, uma história bizarra na Taça de Portugal

O Lusitânia Sport Club Lusitânia teve a sua época de ouro em 1963/64, época em que após eliminar o Ferroviário de Lourenço Marques, chegou às meias-finais da Taça de Portugal, o que acontecia pela primeira vez na história do futebol açoriano.

O adversário seria o FC Porto, que acabaria por ir à final, sem eliminar em campo o Lusitânia!

Dificuldades no transporte aéreo impossibilitaram a deslocação do FC Porto até à Ilha Terceira. Com o Benfica à espera de opositor na final, depois de ter afastado o Belenenses, a eliminatória entre Lusitânia e Porto viria a ser anulada, mediante um acordo assinado a 29 de junho de 1964, entre os dois clubes e a Federação Portuguesa de Futebol.

Nesse acordo, o Lusitânia prescindia de jogar a meia-final, possibilitando ao FC Porto a passagem à final da Taça de Portugal, onde viria a ser derrotada (6-2) pelo Sport Lisboa e Benfica. Por sua vez, o FC Porto comprometia-se a realizar um jogo amigável com o SC Lusitânia, em Angra do Heroísmo, revertendo as receitas para o clube açoriano.

Em boa verdade, esse gesto de agradecimento portista acabaria por nunca se concretizar e em 2015, quando o FC Porto se deslocou a Angra do Heroísmo para disputar a 4ª eliminatória da Taça com o Sport Clube Angrense, o Lusitânia não deixou de assinalar o facto nas redes sociais.

“Aproveitamos para informar os responsáveis do FC Porto que a sede do SC Lusitânia se encontra de portas abertas, para receber os responsáveis deste grande clube, e esperamos assim conseguir resolver este impasse de 51 anos, e podermos finalmente anunciar uma data para o jogo que remonta a 1964”, escreveu no Facebook o SC Lusitânia.