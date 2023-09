Vasco Seabra é o sucessor de Álvaro Pacheco no Estoril

O Estoril Praia anunciou Vasco Seabra como novo treinador, esta segunda-feira, depois da saída de Álvaro Pacheco.

Trata-se de um regresso à Amoreira para o técnico, de 40 anos, que em 2018/19 liderou a equipa sub-23 dos estorilistas. Também volta à I Liga, em que treinou Paços de Ferreira, Boavista, Moreirense e Marítimo.

"Estou muito feliz, é com alegria e sentido de responsabilidade que assumimos um clube com uma identidade que me diz muito. Garanto que vamos todos dar o melhor de cada um, para que o sucesso seja atingido coletivamente, com a dedicação e entusiasmo que o mágico nos traz", afirma Vasco Seabra, citado no site oficial do Estoril.

O Estoril está no 17.º e penúltimo lugar da I Liga, em zona de despromoção direta, com cinco pontos, fruto de uma vitória, um empate e quatro derrotas em seis jornadas, que levaram à saída de Álvaro Pacheco.